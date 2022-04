Silence ! ça tourne à Saignelégier

Le cinéma a pris ses quartiers dans la patinoire de Saignelégier. Acteurs, figurants et équipes de tournage ont travaillé d’arrache-pied en milieu de semaine sur la glace du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes pour le film L’Echappée, produit par la société suisse Beauvoir Films et la française Les Films d’Argile, et réalisé par Hugues Hariche. Il s’agissait de l’un des derniers jours de tournage du long-métragge qui a débuté en janvier dernier. Parmi les personnes présentes sur le plateau, des hockeyeurs du HC Tramelan et leur entraîneur Martin Bergeron. Notre journaliste Nicolas Meusy s’est rendu sur le lieu du tournage dans une ambiance bien différente de celle d’un match de hockey :