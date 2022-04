L’histoire de la petite Gilberte retracée dans un parcours

Un personnage qui mérite le feu des projecteurs

Cette classe devait créer un projet en lien avec l’histoire et le français. Ils se sont intéressés à la petite Gilberte, car pour eux, « c’est un personnage très important dont on parle trop peu », à en croire les paroles de Nadine Zmoos, élève du CEJEF. Ces étudiants considèrent que la petite Gilberte a réussi à « rallier la Suisse romande et la Suisse allemande lors de la Première Guerre mondiale ». Ils racontent que beaucoup de soldats de l’armée suisse venaient dans le Jura en raison de la proximité géographique avec la France et l’Allemagne. Étant la seule tenancière bilingue, elle a permis de « faire tomber le rideau du Röstigraben », comme l’explique Nadine Zmoos. /lge