Les écoles accueillent la Collection jurassienne des beaux-arts

Les étudiants jurassiens peuvent admirer la Collection jurassienne des beaux-arts dans leurs écoles. Le canton du Jura a annoncé lundi dans un communiqué que plus de 200 œuvres issues de cette collection sont accrochées dans les bâtiments cantonaux de la formation postobligatoire à Delémont et à Porrentruy. Les œuvres exposées sont principalement des peintures, des gravures, des dessins et des photographies des XXe et XXIe siècles réalisés par des artistes de la région. Ce projet a pour but de « sensibiliser » les jeunes à l’art. Chaque école s’est vu attribuer un élément et une couleur. L’eau et le bleu pour la division artisanale, le feu et le rouge pour la division commerciale, la terre et le brun pour la division lycéenne, l’air et le vert pour la division santé-social-arts et le 5e élément et la forme ronde, pour la division technique.

Le communiqué indique encore que le projet a été mis en ligne. /comm-fwo