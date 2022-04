Moins de conseillers communaux pour plus d’efficacité à Saignelégier

Le Conseil communal de Saignelégier va passer de neuf à sept membres. Les 53 citoyens de la commune franc-montagnarde présents lundi soir à l’assemblée l’ont accepté à l’unanimité. Cette mesure - qui entrera en vigueur lors de la prochaine législature - n’a pas soulevé la moindre contestation. Lors de la présentation, le maire Vincent Wermeille a évoqué la volonté de rendre la fonction plus attractive avec un esprit d’équipe renforcé. D’après lui, le passage à sept membres (maire compris) va permettre de clarifier les dicastères et de gagner en efficacité lors du traitement des dossiers. Si le PDC et le PCSI ont soutenu avec vigueur le projet, les deux partis ont soulevé la question de la rémunération des conseillers. Le PCSI a déclaré qu’une rétribution adaptée permettrait aux élus de se plonger plus intensément dans leurs dossiers. Le maire de Saignelégier a confirmé que la question de la rémunération des élus sera traitée ultérieurement, sachant que la diminution du nombre de conseillers va automatiquement la revoir à la hausse.





Le débat autour du Conseil général

Le passage à sept conseillers communaux a soulevé la question de la création d’un Conseil général dans le chef-lieu taignon. Actuellement, « l’enthousiasme pour la création d’un Conseil général est très modéré », selon Vincent Wermeille. Ce dernier a toutefois rappelé que les réflexions continuent au sein d’un groupe de travail. Un des membres de ce dernier l’a d’ailleurs confirmé, alors qu’un citoyen a déclaré qu’un législatif permettrait aux autorités de gagner en performance. Aussi, le maire de la commune estime que la création d’un Conseil général pourrait provoquer un nouveau changement au sein de l’exécutif. Un Conseil communal à cinq membres pourrait alors être d’actualité… mais Saignelégier n'en est pas encore là.