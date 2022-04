Fontenais va à nouveau éteindre partiellement son éclairage public

Suite à l’expérience positive d’extinction partielle de l’éclairage public menée durant les deux derniers étés, Fontenais va à nouveau couper ses lampadaires. La commune l’a annoncé ce mardi dans un communiqué. Les lampadaires de l’ensemble de la commune seront éteints à 23h du 2 mai au 16 août. Les passages pour piétons seront, en revanche toujours éclairés. Cette mesure est prise dans le but de « diminuer la pollution lumineuse, d’offrir de meilleures conditions à la biodiversité et une plus belle qualité de vie nocturne aux citoyennes et citoyens». La commune estime qu'elle permettra aussi de réaliser des économies financières d’environ 3'500 francs.



La commune de Fontenais indique encore que le projet d’assainissement de l’éclairage public est à l’étude. Cela permettra de diviser par quatre la consommation d’énergie des lampadaires, économisant ainsi environ 25'000 francs par année. /comm-fwo