La fin de vie, ça se prépare

Des ateliers pour sensibiliser les proches aidants et les personnes malades. L’association Palliative bejune a proposé mardi à Delémont un après-midi dédié à l’accompagnement des personnes en fin de vie. Des professionnels de plusieurs horizons ont partagé leurs expériences et proposé certaines ressources qui existent. Au total, 35 participants y ont assisté, des personnes motivées à l’idée de devenir proches aidants, ainsi que des personnes soucieuses de leur avenir et de leur fin de vie. Aujourd’hui, d’après des statistiques présentées mardi, environ 80% de la population helvétique souhaite vivre ses dernières heures à domicile, dans un environnement familier, avec les proches.