Ouverture d’un espace pour développer ses compétences de base

« L’espace simplement mieux » sera mis gratuitement à disposition de la population pour développer ses compétences de base. Le canton du Jura annonce dans un communiqué que les « personnes intéressées pourront y travailler les compétences de base en lecture et écriture, en calcul et dans l’utilisation des moyens numériques ». « L’espace Simplement mieux » sera ouvert tous les samedis matin de 10h à 11h à l’Ecole Tremplin à Delémont, à partir du 7 mai jusqu’au 1er juillet. Les intéressés pourront s’y rendre gratuitement et sans inscription préalable.

Cet espace s’inscrit dans le cadre du programme « Simplement mieux » qui « offre aux adultes des possibilités de formation en mettant à disposition de la population des cours qui permettent de développer ces différentes compétences, à un prix très modique ».