« De l’ombre pour les générations futures » : c’est le nom d’une action lancée mardi à Porrentruy, par la Ligue jurassienne contre le cancer et la Municipalité bruntrutaine. Des arbres ont été plantés dans la cour de l’école de l’Oiselier à Porrentruy pour permettre aux enfants de jouer à l’abri du soleil et une plaque a été posée pour rappeler les dangers de l’exposition aux UV. Cancers de la peau et mélanomes peuvent notamment en découler. La doctoresse Ludivine Mercier, présidente de la Ligue jurassienne contre le cancer, était l’invitée de La Matinale pour donner quelques conseils. Retrouvez l’entretien ci-dessous. /mmi