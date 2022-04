Pas de vape pour les mineurs

La cigarette électronique va rejoindre la liste des interdits aux mineurs. Le Parlement jurassien a validé en première lecture par 57 voix et une abstention une modification de la loi sanitaire ce mercredi. Cette dernière ajoute l’interdiction de la vente et de la remise aux mineurs de cigarette électronique et de produits similaires, comme la chicha ou la « puff ». « Le danger de ces gadgets est qu’ils contiennent de la nicotine et créent de la dépendance », a rappelé le député CS-POP Rémy Meury. Le Jura souhaite ainsi anticiper la législation sur la question au niveau fédéral.

Le Parlement confirmera prochainement sa décision en deuxième lecture. /gtr