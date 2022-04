Pure Politique : le débat sur l’initiative « Les plaques moins chères ! »

Faut-il modifier le mode de calcul de l’impôt sur les véhicules dans le Jura ? Les Jurassiens se prononceront le 15 mai prochain sur l’initiative cantonale « Les plaques moins chères ! ». Ses auteurs déplorent le fait que les automobilistes du canton paient des factures parmi les plus élevées de Suisse, pour quasiment toutes les catégories de véhicules. Leur objectif : revoir la taxation pour que celle-ci s’approche significativement de la moyenne nationale. Injustice à gommer ou préjudice notable pour les finances cantonales (perte estimée entre 3 et 6 millions de francs) ? Rééquilibrage nécessaire ou entorse aux enjeux environnementaux ? Pure Politique a ouvert le débat mercredi soir sur RFJ, en compagnie de Raoul Jaeggi (président du comité d’initiative et député-suppléant PVL) et de Pauline Godat (co-présidente des Vert-e-s du Jura et députée). Les échanges sont à (ré)écouter ci-dessous :