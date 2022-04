Un anniversaire et des retrouvailles pour le P’tit du Gros

Le P’tit du Gros voit plus grand pour fêter sa dixième édition. Le festival réservé aux artistes suisses qui se déroule en marge du Chant du Gros en septembre prochain a présenté sa programmation ce mercredi après-midi. Le P’tit du Gros se tiendra aussi sur quatre jours, comme son grand frère. Il comptera 19 concerts – contre une quinzaine habituellement – et deux afters - au lieu d’une - dont celle du samedi jusqu’à 7h du matin. L’affiche sera teintée techno et électro mais le rap ou encore le rock ne seront pas oubliés. Le budget se situe entre 80'000 et 100'000 francs. Le P’tit du Gros a fait son chemin en dix ans et certains artistes, de même que certains artistes qui ont été à l’affiche, à l’image d’un certain Bastian Baker qui faisait partie de la programmation de la première édition.

Le festival revient donc en 2022 après une année d’absence en 2020 et une année en collaboration complète avec le Chant du Gros pour le Chant du P’tit en 2021. Les organisateurs sont donc plus motivés que jamais, d’autant que le retour du P’tit du Gros rime avec dixième anniversaire, comme l’explique Justine Arnoux, responsables relations publiques de la manifestation et qui fait partie de l’association organisatrice depuis le début :