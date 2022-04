Une facture de plusieurs millions pour l’accueil des réfugiés ukrainiens dans le Jura

Les coûts liés à l’accueil des réfugiés ukrainiens s’invitent devant le Parlement jurassien. Le député UDC Yves Gigon a interrogé le Gouvernement mercredi matin lors de la séance des questions orales. L’élu de Courgenay a demandé à l’exécutif qui payait les différentes dépenses et à combien elles s’élevaient pour le canton. La ministre de l’Intérieur lui a répondu que la Confédération octroyait un montant de 1’550 francs par réfugié et par mois. S’y ajoute un forfait d’intégration à hauteur de 3'000 francs par an. Concernant la charge mensuelle qui revient au canton, elle s’élève à environ 350 francs par personne, selon Nathalie Barthoulot. Différents services ont, par ailleurs, dû être renforcés. Le canton du Jura dénombre actuellement 400 réfugiés ukrainiens sur son territoire.