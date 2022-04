Il n'y aura pas de « Refuge » à Bonfol

Cette décision populaire signifie que le mur restant sera démoli par la Chimie bâloise et le site entièrement reboisé. La fondation Mémoire, Art et Forêt-Bonfol, qui s'était fixée pour mission de produire un travail de mémoire sur le site, ne proposera aucun autre projet et se dirige vers sa dissolution. « Les choses ont été relativement claires mercredi soir. C'est une évidence que la fondation n'a plus aucun moyen d'atteindre ses buts. Peut-être qu'il y aura un projet sur ce lieu, mais il n'appartiendra plus à la fondation de le porter et le gérer », confie son coprésident Yannis Cuenot. Selon lui, c'est désormais le plan spécial cantonal quiréentrera en force, le canton veillera au respect des délais pour la remise en forêt du site et les dernières étapes d'assainissement. /ncp-cto-jpi