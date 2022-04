La Catalogne comme exemple d’égalité

Prendre exemple sur la Catalogne pour améliorer la représentation des femmes en politique : une délégation de députées suisses, dont quatre Jurassiennes, a passé quelques jours à Barcelone pour échanger sur cette thématique. Les députées au Parlement jurassien Sonia Burri-Schmassmann, Leïla Hanini, Céline Robert-Charrue Linder et Géraldine Beuchat étaient du voyage. Cette dernière est rentrée « remplie de bonnes idées » et explique que la Catalogne a mis sur pied « un plan d’égalité de genre avec 84 actions. Par exemple, il y a une commission permanente parlementaire en lien avec l’égalité et les féminismes. Il y a un ministère exclusivement attribué à l’égalité et aux féminismes » Géraldine Beuchat était ce jeudi l’invitée de La Matinale. /mmi