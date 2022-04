Une nouvelle zone de rencontre en projet à Delémont

La ville de Delémont veut réduire la vitesse de la circulation routière à la rue du Haut-Fourneau. La municipalité a déposé publiquement jeudi dans le Journal officiel un projet d’extension de la zone de rencontre. Elle entend faire passer le tronçon situé entre le giratoire de la rue de l’Avenir et la route de Moutier à 20km/h. La partie Nord qui se trouve entre ce même rond-point et la passerelle du Gros-Seuc est déjà en zone de rencontre. Dans un deuxième temps, les autorités prévoient d’étendre une « zone à vitesse réduite aux rues avoisinantes afin d’obtenir une certaine cohérence dans le secteur ». La ville précise que ce projet nécessitera une étude détaillée et une discussion avec les riverains.

Cette nouvelle zone de rencontre fait partie du projet d’agglomération de troisième génération de la Confédération. Son dépôt public court jusqu’au 30 mai. /comm-alr