Formés à l’art du mur en pierres sèches

Une semaine de formation à la construction de mur en pierres sèches. Onze apprentis muretiers ont pris part à des cours organisés à St-Brais par le Parc du Doubs, en partenariat avec la Fédération suisse des maçons en pierre sèche (FSMPS) et l’entreprise de formation et de conseils sanu. Les leçons ont été dispensées par Stefan Meier, le chef du chantier pour la FSMPS. Elles ont débuté lundi et prennent fin vendredi. « La plupart des participants vient pour le simple plaisir, parce qu’ils ont un petit projet à la maison », indique Stefan Meier. C’est le cas de Sabine Ennesser, la seule femme sur le chantier. Cette Fribourgeoise d’origine s’est installée dans le Jura il y a dix ans. La première leçon consiste à former de bonnes fondations. « On a passé énormément de temps à mettre les pierres de fondation, à avoir la bonne pente pour que le mur tienne », explique-t-elle. L’habitante de Pleujouse a notamment appris à tailler les pierres bien que « l’art c’est plutôt de moins tailler et d’avoir l’œil pour trouver les bonnes pierres ». Nicolas Meusy s’est rendu sur le chantier-école à l’entrée de St-Brais :