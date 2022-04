Elena Hoffmeyer est brasseuse par passion et par ambition. Et même si elle n’est plus si proche des cuves de brassage, elle s’active pleinement dans les coulisses de sa bière artisanale, la « Blanche Pierre » une bière bio et locale.

Elle nous fait découvrir ses côtés gourmands au micro de Jean-Michel. Sa grande motivation est de trouver les meilleurs ingrédients qui font le bon goût :