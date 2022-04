Loi Frontex : notre débat

Les Suisses se prononceront le 15 mai sur trois objets fédéraux. Parmi eux, la « Loi Frontex ». La Suisse appartient à l’espace Schengen dont les membres reçoivent une aide opérationnelle de l’Agence européenne de gardes-frontières pour le contrôle des frontières extérieurs de cet espace. L’Union européenne réforme cette agence en lui allouant plus de fonds et de personnel et la Confédération souhaite y participer.

La gauche a lancé un référendum contre cette loi en raison de plusieurs violations de Frontex qui ne respecterait pas les droits de l’homme.

