Pierre-Alain Fridez : « La Suisse complice de violations de droits humains »

« Les cas qui m’ont été clairement signalés lors de mes visites, notamment en Grèce, concernent des migrants qui arrivaient de Turquie par bateaux sur les îles grecques. Ils étaient remis sur des bateaux par les Grecs, poussés au large sous l’œil bienveillant de Frontex, et on enlevait les moteurs des bateaux pour les laisser dériver vers la Turquie malgré les risques de tempêtes et autres », rapporte l’élu socialiste. Le problème provient surtout selon lui du manque de solidarité européenne avec les pays du sud, Grèce et Italie notamment, confrontés à des vagues énormes. « L’autre phénomène est celui de pays très à droite qui font qu’il n’y a pas de politique européenne claire et certaines nations poussent justement à cette Europe forteresse ». Le 20 avril dernier, Pierre-Alain Fridez a l’occasion, en Pologne, d’interroger le numéro 2 de l’agence Frontex et le confronte à un rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui fait état de dizaine de milliers de cas de refoulements illégaux. « Il y a des allégations mais aucune preuve, circulez il n'y a rien à voir, m’a-t-on répondu », résume le conseiller national jurassien.





« Le Conseil fédéral devait manifestement être au courant »

L'agence Frontex se retrouve éclaboussée à deux semaines de la votation du 15 mai lors de laquelle les Suisses doivent voter sur son éventuel renforcement. « Clairement, je pense que la Suisse, en soutenant Frontex, était complice de violations de droits humains. Certains pourraient être tentés de déposer un recours parce que le Conseil fédéral devait manifestement être au courant de ces allégations et a fait une propagande pour dire que ce qui était reproché à Frontex n’était pas fondé. A l’heure où l’on se parle, le peuple suisse a déjà en partie voté sans être au courant objectivement de ce fait qui est maintenant confirmé par la démission forcée de M. Leggeri », lâche Pierre-Alain Fridez alors que les sondages accordaient dernièrement une nette majorité de « oui » au renforcement de Frontex. /jpi