Un accueil européen mené par David Eray

Des représentants du Conseil de l’Europe seront de passage en Suisse ces prochains jours. Une délégation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux visitera notre pays de samedi à mardi pour découvrir le fédéralisme suisse. Elle sera accompagnée par le président du Gouvernement jurassien, David Eray, qui dirige la délégation suisse au Congrès, ainsi que plusieurs représentants du Département fédéral des affaires étrangères. Le programme prévoit notamment la participation à la Landsgemeinde de Glaris dimanche et des rencontres avec la secrétaire d’État, Livia Leu, et le président de la ville de Berne, Alec von Graffenried. /comm-alr