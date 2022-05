Charles Juillard au secours de Frontex

« Ce que l’on reproche aujourd’hui à Frontex, on le connaissait déjà. Nous sommes d’ailleurs, à l’époque, rentrés avec des réponses que nous avons soumis au Conseil des Etats. C’est en toute connaissance de cause que les chambres fédérales ont soutenu le projet puisque ces éléments ont été débattus en commission, parfois même devant le plénum », rappelle le conseiller aux Etats PDC qui affirme que le Conseil fédéral n'a rien caché aux Suisses et que cela ne doit pas remettre en cause la votation du 15 mai prochain. « Oui, il y a sans doute eu des renvois illégaux, et nous nous sommes basés sur l’enquête de l’Europe pour pointer ce qui ne jouait pas et pour dire que cela était contraire à notre ordre juridique. Mais c’est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre du renforcement de Frontex, une quarantaine de postes seront créés pour mieux surveiller les agissements des agents aux frontières », défend Charles Juillard, conscient que « c’est un long processus et que le départ de Fabrice Leggeri ne va pas tout régler ». /jpi