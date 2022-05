Le retour de la Junior Arc Expo

La Junior Arc Expo est de retour après deux ans d’absence pour cause de pandémie. Une centaine de jeunes éleveurs de la région vont présenter 320 génisses et vaches samedi à la Halle du Marché-Concours de Saignelégier, à partir de 8h30. Il s’agit d’une participation record pour ce championnat de bétail. Ce sera également l’occasion pour les éleveurs de se retrouver et d’échanger au sujet des différentes pratiques lors de ce concours.

Le président de la Junior Arc Expo, Thierry Juillerat :