Plus aucune mesure de protection dans le Jura

Il n’y a désormais plus aucune mesure de protection contre le coronavirus en vigueur dans le Jura. L’ordonnance cantonale qui maintenait le port du masque obligatoire dans les institutions de santé jusqu’au 30 avril n’a pas été prolongée par le Gouvernement. En revanche, le médecin cantonal a établi des directives pour les institutions et les professionnels de la santé. Les prestataires de soins, les hôpitaux, les EMS, les centres de jour et les soins à domicile ont désormais la liberté d’évaluer la situation. Ils peuvent ainsi décider d’exiger ou non le port du masque. Cette protection reste recommandée pour les professionnels de la santé. /rch