De vieilles batteries au lithium pour stocker l’énergie

Une fois incapable de faire bouger la voiture pour laquelle elle a été conçue, une batterie peut-elle avoir une deuxième vie, avant d’être recyclée ?

C’est la question à laquelle vont tenter de répondre les 35 partenaires du projet CircuBAT.

Parmi ceux-ci, le Swiss Energypark de St-Imier. Son travail sera de déterminer s’il est possible d’intégrer ces batteries dans un dispositif de stockage à l’échelle d’un réseau électrique. Avec ses installations solaires, éoliennes et hydroélectriques, Swiss Energypark couvre 80 à 100 % de la consommation annuelle sur son territoire et fait office de laboratoire idéal. Son directeur, Laurent Raeber :