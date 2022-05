Lancement de la campagne « 50/50 » pour promouvoir l’égalité

Une nouvelle action cantonale est sur les rails pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. L’Etat jurassien a lancé lundi soir la campagne « 50/50 » à l’occasion d’un cycle de conférences à Delémont. L’objectif visé est d’assurer une répartition équilibrée dans les affaires, le travail, la famille et la société. Mais la démarche est également politique. Les partis politiques sont notamment invités à signer une charte du Bureau de la déléguée à l’égalité pour tendre vers la parité sur les listes électorales. Diverses formations et conférences seront aussi organisées d’ici cet automne.

Entretien avec le Ministre jurassien de la Formation, de la Culture et des Sports, Martial Courtet :