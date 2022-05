Le tour de l'hémicycle avec Serge Beuret

Il est un homme de droit qui adore la nature et qui aime investir de son temps. Serge Beuret, 60 ans, vit sa première législature au Parlement jurassien. Cet élu PDC de Delémont est avocat et notaire, deux fonctions qui l'aident dans son exercice politique. D'ailleurs, Serge Beuret a suivi de très près le débat concernant la destitution des élus jurassiens, un projet adopté dans sa globalité en première lecture et qui reviendra le 18 mai en deuxième lecture devant les députés. L'élu delémontain est aussi un amoureux de la nature, lui qui pratique la permaculture depuis une quinzaine d'années. Découvrez un entretien complet avec Serge Beuret ci-dessous. /mle