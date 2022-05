Un record du monde pousse à Delémont

Une partie des plus grands röstis du monde pousse à Delémont. Pour ses 125 ans, L’Union suisse des paysans organise la préparation des plus grands röstis du monde sur la Place fédérale le 19 septembre prochain. Les pommes de terre prévues à cet effet sont plantées dans toute la Suisse. L’objectif serait de figurer dans le « Guiness World Records ». Ce mardi, la section de Delémont d’Agrijura a déposé des bacs devant la gare et l’Hôtel de Ville de Delémont où pousseront une partie des pommes de terre qui seront apportées à Berne pour l’événement culinaire.

Toutes les informations sur les sites et sur le projet sont à retrouver ici. /comm-fwo