Des bancs d’école vides à Asuel

Une décision compliquée

Le maire de la commune fusionnée Romain Schaer explique cette décision par le fait qu’il y ait moins d’élèves qu’auparavant. Il ajoute que l’organisation pour les déplacements des élèves et du corps enseignant est de plus en plus compliquée. Il fallait donc trouver des solutions pour améliorer le système. Il est ainsi logique pour les autorités de faire l’impasse sur l’établissement d’Asuel. La première raison est que « l’infrastructure n’est pas très attractive », d’autant plus que les bâtiments de Miécourt et de Charmoille sont équipés de manière optimale pour accueillir des élèves. La seconde concerne le nombre d’enfants tout de même moins important à Asuel que dans les deux autres localités.

Pour l’heure, Romain Schaer assure que le bâtiment d’Asuel restera tel quel. Il n’exclut pas qu’avec l’arrivée des réfugiés ukrainiens, la salle soit à disposition pour ouvrir une classe. /lge