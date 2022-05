Les fanfares recrutent à l’école

« On essaye de les motiver parce qu’on remarque que les parents ne pensent pas forcément à les inscrire à la musique quand ils sont jeunes comme ça mais plutôt à les inscrire au sport. Le monde de la fanfare n'est peut-être pas assez connu alors on essaye de leur montrer tout ça. Ils ont l’air tous assez intéressé parce que c’est ludique, on fait des sons bizarres avec des instruments », sourit Yves Berberat qui dirige La Musique des Jeunes de Courgenay.





« Ces campagnes sont d’une importance primordiale »

Ces campagnes de recrutement sont vitales pour le renouvellement des effectifs rappelle Lionel Périat de la commission de musique de la Fédération des Fanfares d'Ajoie. « C’est d’une importance primordiale car plus on a d’enfants qui commencent, plus on en aura par la suite dans les fanfares. Les ensembles de jeunes ont du succès au recrutement, en revanche la difficulté est de fidéliser ces jeunes et de les former jusqu’à ce qu’ils intègrent les sociétés de musique », confie Lionel Périat. Les différentes fanfares d’Ajoie proposeront chacune ce type de journées découvertes dans leurs localités respectives. /jpi