Levée des mesures contre la maladie de Newcastle dans le Jura

Les mesures contre la maladie de Newcastle sont levées dans le Jura. Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires a pris cette décision après avoir concerté la Confédération. La maladie ne s’est pas propagée. Ces mesures avaient été ordonnées le 17 mars dernier suite à l’apparition d’un foyer de cette épizootie hautement contagieuse dans une exploitation avicole de Develier. Elles étaient en vigueur dans un rayon de trois et dix kilomètres. Les marchés et expositions de volailles sont donc à nouveau autorisés. L’Etat jurassien indique que les analyses effectuées ont dévoilé que la maladie avait été introduite par des pigeons. Le cheptel infecté avait dû être entièrement éliminé. /comm-rch