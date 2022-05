L’Ukraine au cœur d’une chanson d’élèves

Des élèves de la région ont fait de leurs préoccupations sur l’Ukraine une chanson et un clip. À l’initiative de leur enseignant de musique, ces jeunes de 7 et 8e Harmos du cercle scolaire du Clos du Doubs ont inventé les paroles, puis les ont chantées devant la caméra dans les rues de St-Ursanne. Enzo, Laura, Maëlle, Dany et Antonin ont participé avec leur classe à cette création et racontent comment ils s’y sont pris :