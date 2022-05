Incendie de « peu d’ampleur » maitrisé par les pompiers

Les pompiers de Delémont sont intervenus ce lundi matin dans la zone industrielle. La police cantonale jurassienne a été alertée d’une alarme incendie au sein de l’entreprise Varinor SA vers 6h15. Le CRISD est intervenu avec trois camions et 15 sapeurs-pompiers et a maîtrisé rapidement un incendie de « peu d’ampleur ». La cause d’une avarie technique est envisagée.

Le communiqué précise que les collaborateurs du site ont rapidement été évacués. Le local concerné contenait de l’acide nitrique. Il a dû être sécurisé par les pompiers avec l’appui d’un conseiller technique en chimie. La population n’a été mise en danger à aucun moment et toutes les substances potentiellement toxiques qui seront traitées de manière adéquate ont pu être contenues et recueillies. Les services industriels de Delémont sont intervenus pour gérer les alimentations en gaz du site. La Police cantonale jurassienne a procédé aux actes de sécurisation et d’enquête. Un équipage ambulancier a ausculté neuf employés et des pompiers à titre préventif, mais aucun blessé n’est à déplorer. Le dispositif a été levé vers 11h00. /comm-fwo