La Croix-Rouge jurassienne a besoin de forces vives

Après deux années marquées par le ralentissement dû à la crise sanitaire, la Croix-Rouge jurassienne tourne à nouveau à plein régime. Depuis le « retour à la normale », la fréquentation a même fortement augmenté pour certaines activités, notamment pour les après-midi loisirs. « Ça a été une explosion, on a aussi eu des demandes de communes où l’on a ouvert de nouvelles activités l’année passée. De fil en aiguille, les gens viennent toujours plus nombreux », dépeint Karine Bohin, responsable de l’action sociale et du bénévolat auprès de la Croix-Rouge jurassienne. Une reprise telle que l’organisation manque aujourd’hui de forces vives, malgré les 260 bénévoles déjà passablement sollicités. « On répond aux demandes mais on ne peut pas les développer et difficilement faire de la publicité. Dans les visites à domicile, j’ai une petite grand-maman qui m’appelle toutes les semaines pour me demander si une bénévole pourrait venir vers elle boire un café, faire ses quelques courses, acheter ses légumes bio… Et puis nous, on est démunis », regrette Karine Bohin.





Des besoins dans tous les services

Le service des transports, particulièrement sollicité, manque par exemple de chauffeurs. L’an dernier, près de 23'000 courses ont été organisées pour un total de 548'000 kilomètres, notamment pour des personnes qui se rendent de plus en plus dans les hôpitaux bâlois et bernois. Mais les besoins de renforts se ressentent sur tous les services. « Dans le secteur des familles, on a les « grands-parents de cœur » qui reprennent après la période Covid. On a beaucoup de demandes et on aimerait bien que quelques bénévoles se présentent à ce service, tout comme pour les visites à domicile créées en juin dernier où l’on est victime de notre succès ». Karine Bohin constate surtout que les demandes et les besoins ont augmenté après la crise sanitaire durant laquelle de nombreuses personnes ont été isolées.