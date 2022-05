La sarracénie pourpre n’est pas la bienvenue

La sarracénie pourpre va être arrachée des tourbières de la région. Cette plante carnivore exotique, introduite à la fin du XIXe siècle, exerce une pression sur la flore indigène. La lutte est coordonnée par l’Office de l’environnement et sera effectuée en mai et en juin à la main en collaboration avec l’Association des naturalistes francs-montagnards et une entreprise locale. La plante envahissante est présente dans les tourbières des Embreux, des Veaux et du Prédame aux Genevez, ou encore dans celle de la Gruère, des sites qui sont classés comme biotopes marécageux d’importance nationale. /ncp-comm