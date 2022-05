Un déjeuner pour se pencher sur la traite des êtres humains

La traite des êtres humains, un phénomène mondial qui a pris une résonance particulière depuis le début de la guerre en Ukraine. La problématique qui touche 40 millions de personnes à travers le monde a fait à nouveau surface avec la vague d’immigrés – principalement des femmes et des enfants – qui ont quitté le pays. La traite des êtres humains faisait l’objet du déjeuner-réseau organisé ce lundi à Delémont par la Déléguée jurassienne à l’égalité entre femmes et hommes. La rencontre s’est déroulée en présence de Karine Gobetti Pétremand, chargée de mission pour les cantons de Suisse romande et du Tessin dans le domaine de la traite des êtres humains. Les Etats – dont la Suisse – ont lancé des appels à la vigilance pour éviter un développement du phénomène en lien avec la guerre en Ukraine. Pour l’heure, aucun cas avéré n’a été signalé, en Suisse latine, comme l’explique Karine Gobetti Pétremand :