Inscriptions ouvertes pour le Passeport Vacances

L’édition 2022 du Passeport Vacances se prépare dans les trois districts jurassiens.





Les inscriptions pour les animations estivales de Saignelégier et environs sont ouvertes depuis samedi dernier et jusqu’au 20 mai. La 34e édition aura lieu dans les Franches-Montagnes du 3 au 5 août, soit plus tôt qu’à l’accoutumée.







Dans le district de Delémont, la période d’inscriptions démarre ce mardi 10 mai jusqu’au 30 mai tandis que le Passeport Vacances s’y déroulera lors des deux dernières semaines des vacances d’été, du 1er au 13 août.





Les inscriptions pour le district de Porrentruy s’ouvrent ce mercredi 11 mai dès 12h jusqu’au 1er juin. Les animations auront lieu du 3 au 10 août. /comm-jpi