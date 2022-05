Un tour de l’hémicycle avec Pierre Parietti

C’est un élu d’expérience qui a partagée le tour de l’hémicycle ce mardi. Pierre Parietti, 70 ans, vit sa deuxième législature au Parlement jurassien, dans les rangs du PLR. Avant son engagement au législatif cantonal, le Bruntrutain a passé une trentaine d’années au service de sa commune. Aujourd’hui, Pierre Parietti n’est pas le député qui dépose le plus d’interventions. D’ailleurs, le nombre de textes à traiter au législatif cantonal ne lui semble pas approprié. D’un point de vue professionnel, ce fils d’entrepreneur et ingénieur civil de formation a repris l’entreprise familiale et en a été à la tête pendant de nombreuses années. Retrouvez l’entretien complet avec Pierre Parietti en vidéo ci-dessous. /mle