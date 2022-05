Le CIP Technologie inaugure AtelierDéfi

Une vitrine de l’industrie 4.0 à Tramelan. Le CIP Technologie a inauguré vendredi AtelierDéfi. Ce microatelier de décolletage connecté est unique en Suisse. Il est doté de matériel et de logiciels modernes développés par une dizaine d’acteurs de l’industrie régionale et dispose de plusieurs modules permettant un mode de démonstration concret. Cet atelier témoin bénéficie d’une structure qui permet de présenter aux entreprises de décolletage ou aux professionnels des microtechniques des solutions dans le domaine de la digitalisation en situation réelle et d’effectuer des essais. Pour ce faire, une histoire complète a été créée autour de la démonstration de l’atelier, avec débriefing et remise à zéro.

L’un des objectifs majeurs d’AtelierDéfi est de présenter de façon vivante une image attrayante du décolletage aux écoliers, parents et enseignants, afin de valoriser les métiers techniques. Des visites seront organisées dès samedi. /comm-emu