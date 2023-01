Le CIP veut faire sa mue digitale en 2023

La restauration sur de bons rails

« On observe l’évolution de nos restaurants et on a vu une amélioration dans la fréquentation du Galileo », détaille le président du CIP. L’abandon des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie a permis de relancer les secteurs de la restauration et de la culture de l’institution tramelote. Ce constat s’applique moins pour la branche hôtelière qui s’en est bien sortie durant la période Covid grâce « au tourisme interne » selon Didier Juillerat.