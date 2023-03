Tramelan retourne 100 ans en arrière autour d’un repas

Découvrir le Tramelan d’il y a 100 ans autour d’un repas… c’est ce qui est proposé les 23 et 24 mars au Centre interégional de perfectionnement. Deux soirées permettront au public de découvrir le quotidien de la population tramelote en 1922. Proposé par la commission des archives de la commune, le concept vient du Musée du tour automatique et d’histoire (MTAH) de Moutier. « Deux animateurs vont lire le journal d’il y a 100 ans, à savoir une sélection d’articles qui relatent des anecdotes, des informations, des faits divers parmi les plus croustillants de l’époque, pour pouvoir amorcer un véritable voyage dans le temps », explique le conservateur du MTAH Stéphane Froidevaux. Le travail de recherche a permis de mettre en lumière la quotidien difficile des Tramelots, au crépuscule de la Première Guerre mondiale. Les fabricants d’horlogerie (il y en avait 55 à l’époque à Tramelan, contre seulement trois en 2022) avaient notamment dû se réorienter et troquer les pièces de montres contre des munitions pendant la guerre. Puis, la crise à touché la commune, comme tout le pays et même le monde entier, si bien qu’en décembre 1922, plus de la moitié de la population de Tramelan s’est retrouvée au chômage.