Il est synonyme de malheur pour certains, c’est un jour porte-bonheur pour d’autres : en ce vendredi 13, les billets de loterie ont la cote et les kiosquiers, le sourire. « On vend beaucoup plus de loterie, billets à gratter, etc. On a de nouveaux clients le vendredi 13 », explique Véronique, vendeuse dans un kiosque delémontain. Et si vous avez manqué votre chance, il faudra attendre l’an prochain puisque le calendrier ne compte qu’un seul vendredi 13 cette année. /mmi