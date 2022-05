Accident sans gravité sur l’A16

Plus de peur que de mal sur l’autoroute A16. Alors qu’il circulait entre Bassecourt et Glovelier samedi matin vers 5h15, un automobiliste a été surpris par un chat qui a surgi depuis la barrière de sécurité centrale. En voulant éviter l’animal, sans succès, le conducteur a percuté la barrière de sécurité sur la droite de la chaussée. Le véhicule s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, une quarantaine de mètres plus loin. Le conducteur n’a pas été blessé et le trafic n'a pas été perturbé, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué samedi. Le véhicule est hors d’usage et la glissière de sécurité a été endommagée sur une douzaine de mètres. /comm-ech