L’avant et l’après Expo.02

Célébrer les 20 ans d’une manifestation en pensant à la prochaine. C’était un peu le slogan du jubilé des 20 ans de l’ouverture de l’Expo.02 samedi à Nidau. Réunis dans la tente DAS ZELT, qui était présente sur l’arteplage de Bienne en 2002, les participants ont notamment pu entendre le discours de l’ambassadeur Eric Jakob, chef de la Direction de la promotion économique. Ce dernier a présenté la position du Conseil fédéral sur les expositions nationales. « Une expo a pour but de présenter la culture, la politique et l'économie du pays comme une sorte d'instantané de l'époque » peut-on lire dans un communiqué de DAS ZELT. Pour la prochaine exposition nationale qui pourrait déjà avoir lieu en 2027, les projets Svizra27 dont fait partie le canton du Jura, Capital Culturelle, X27, Muntagna et Nexpo sont dans les starting-blocks. Les délégués des cinq projets ont ainsi pu présenter leurs concepts. /comm-sbo