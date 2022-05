La Raiffeisen Arena n’a plus de secret

La patinoire a eu droit à son bain de foule. La Raiffeisen Arena a été inaugurée ce week-end. Entre 8'000 et 10’000 personnes ont profité de l’occasion pour visiter le site de Porrentruy, selon le président du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy. Stéphane Babey tire un bilan extrêmement satisfaisant de la manifestation.







Des perspectives réjouissantes

Mais cette inauguration officielle ne clôt pas la saison, puisque l’infrastructure bruntrutaine continue de vivre tout l’été. La surface principale peut accueillir différentes manifestations et la seconde reste en glace. Le taux d’occupation est moyen ces prochains mois, mais de nombreux contacts sont en cours pour réserver l’installation l’année prochaine. Des concerts ou encore des animations sportives pourraient s’y dérouler. Et la glace en saison estivale attire aussi les hockeyeurs de toute la région. Le responsable technique du SIDP, Grégory Pressacco, relève qu’un premier camp de trois jours a été organisé en mai. Ainsi une équipe externe a mangé et dormi dans la région pendant cette période. /ncp