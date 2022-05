La nuit du jeu de retour à Delémont

La nuit du jeu revient après la pandémie de Covid-19. La manifestation aura lieu le samedi 21 mai dans les locaux du SAS à Delémont de 18h à 23h, annoncent les organisateurs lundi. Pour cette troisième édition, les échecs seront notamment à l’honneur avec une démonstration du Cercle d’échecs du Jura. Deux maisons d’édition présenteront également des nouveautés helvétiques.

Autre acteur de cette soirée : le créateur de PBI-The Game présentera son jeu de cartes.

Un tournoi de Time’s Up et de Blitz sont prévus. Les intéressés doivent s’inscrire sur ce site pour le tournoi de Blitz et sur place dès 18h pour le tournoi de Time’s Up.

Le reste de la nuit sera consacré au test et à la découverte de jeux de tout genre. /comm-gtr