Les Verts jurassiens réagissent à l’adoption de l’initiative sur les plaques

Les Verts jurassiens font part de leur déception après l’adoption dimanche, à plus de 82%, de l’initiative « pour des plaques moins chères ». Dans un communiqué publié ce lundi, le parti écologiste qualifie le texte de « populiste » et de « totalement déconnectée de tous les indicateurs actuels en matière de mobilité du futur et de protection du climat. Les Verts jurassiens indiquent qu’ils seront « particulièrement attentifs à l’application de la nouvelle loi lors des futurs débats au Parlement et lors de l’examen des budgets cantonaux ». Le parti écologiste précise qu’il n’acceptera « en aucun cas » qu’une diminution des rentrées financières se fasse « au détriment de l’aide sociale, du domaine de la santé, des mesures environnementales, de la sécurité routière ou de toute autre mesure allant à l’encontre du bien-être de la population, en particulier des plus démunis ». /comm-fco