Un professeur de danse, une basketteuse et un bobeur à l’honneur à Porrentruy

Amadou Dieng décroche le prix culturel 2021 de la municipalité de Porrentruy. La cérémonie des mérites culturels et sportifs s’est tenue le 30 avril à la Brasserie de l’Inter. Les organisateurs ont publié les résultats ce lundi. Le professeur de danse, chorégraphe et metteur en scène s’est mis en lumière grâce à ses trois représentations qui réunissaient plus de 130 élèves de tout âge durant la pandémie. Il s’est également illustré avec sa compagnie de danseurs amateurs régionaux Afree Dance Company lors d’un spectacle intitulé Grand Palace et produit à Delémont.



Le mérite sportif a quant à lui été partagé entre deux jeunes lauréats. Justine Sollberger a été récompensée pour sa saison avec l’équipe de basketball féminine d’Elfic Fribourg. La capitaine de cette formation a soulevé quatre trophées : la Supercup, la SBL Cup, la Patrick Baumann Swisscup ainsi que le championnat suisse.