Musées gratuits pour le 175e anniversaire de la SEJ

La Société jurassienne d’émulation a 175 ans. Pour marquer le coup d’envoi de cette année de jubilé, la section de Porrentruy offre, en collaboration avec le Musée de l’Hôtel-Dieu et Jurassica Museum, les entrées gratuites dans les deux institutions le week-end du 21 et 22 mai. Des visites guidées gratuites seront également proposées samedi après-midi, à 15h au Musée de l’Hôtel-Dieu et à 17h au Jurassica Museum.

La SEJ profitera de son assemblée générale de samedi prochain pour marquer le début de cette année d’anniversaire. Un nouveau président sera élu au même moment. /comm-fwo