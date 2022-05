La nature dans tous ses états

La nature est à l’honneur cette semaine. Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez organisent plusieurs sorties et animations dès ce mercredi et jusqu’à dimanche dans le cadre de la Fête de la Nature. Cette année, le thème sélectionné est « Écrins de nature ». Le Parc du Doubs va en profiter pour présenter ses activités et faire découvrir des recoins parfois peu connus des Jurassiens. Mais il entend aussi profiter de la vitrine que représente cette manifestation pour se faire connaître. L’ensemble des sorties proposées est accessible à tout public.

Pour évoquer cette échéance, La Matinale a invité mardi la cheffe de projet au Parc du Doubs Anne Girardet. Retrouvez son entretien complet ci-dessous. /mle