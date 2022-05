Le marché St-Germain cherche encore la bonne dynamique

Le marché St-Germain de Porrentruy doit faire des ajustements pour assurer sa survie. Ce lieu participatif qui rassemble 85 coopérateurs et une septantaine de producteurs, essentiellement de la région, a ouvert ses portes fin septembre dans les anciens locaux Warteck. La première assemblée générale s’est tenue lundi soir. Il ressort que le marché couvert peine encore à rentrer dans ses frais. Avec un chiffre d’affaires moyen de 30'000 francs par mois, il manque 10'000 francs pour être viable. Il faut donc trouver des solutions, et notamment pour diminuer les charges : « Nous allons prochainement distribuer un tout-ménage en Ajoie afin de davantage faire connaître le lieu et ainsi augmenter les ventes. Il faudrait également diminuer mon taux de travail qui est actuellement de 90%, mais cela passe par davantage d’implication des coopérateurs. Nous allons aussi essayer de réduire les charges fixes que représentent le loyer et notre logiciel informatique », explique Aurélien Lüthi, le gérant du marché St-Germain, qui a constaté un essoufflement général dans la vente en circuit court avec les allégements des mesures anti-Covid.